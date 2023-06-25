Журналист НХЛ: трудно представить, что кто-то, кроме Макдэвида, выиграет «Харт Трофи»

Журналист НХЛ Дерек ван Дист считает, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид должен получить награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата. Двумя другими кандидатами на «Харт Трофи» являются нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

«Я не уверен, что нужно много спорить об этой награде. Как эта награда может достаться кому-либо, кроме капитана «Ойлерз»? Его цифры статистики ошеломляют, если посмотреть, чего добился 26-летний центрфорвард в этом сезоне. Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 играх и стал третьим игроком в истории НХЛ, лидировавшим по очкам, голам и передачам за один сезон. Фил Эспозито сделал это с «Бостон Брюинз» в 1972–1973 годах, а Уэйн Гретцки — с «Ойлерз» в 1981–1982, 1982–1983, 1983–1984, 1984–1985 и 1986–1987 годах.

Только три игрока за один сезон набрали больше очков, чем Макдэвид: Стив Айзерман, Марио Лемье и Гретцки. Первые 13 мест в списке принадлежат Гретцки и Лемье. Макдэвид также стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим в этом сезоне три отдельные результативные серии из не менее 15 игр. С такими цифрами трудно представить, что кто-то, кроме Коннора Макдэвида, выиграет награду лучшему игроку сезона в этом году», — цитирует журналиста официальный сайт лиги.