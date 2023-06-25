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Журналист НХЛ: трудно представить, что кто-то, кроме Макдэвида, выиграет «Харт Трофи»

Журналист НХЛ: трудно представить, что кто-то, кроме Макдэвида, выиграет «Харт Трофи»
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Журналист НХЛ Дерек ван Дист считает, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид должен получить награду лучшему игроку прошедшего регулярного чемпионата. Двумя другими кандидатами на «Харт Трофи» являются нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук и форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

«Я не уверен, что нужно много спорить об этой награде. Как эта награда может достаться кому-либо, кроме капитана «Ойлерз»? Его цифры статистики ошеломляют, если посмотреть, чего добился 26-летний центрфорвард в этом сезоне. Макдэвид набрал 153 (64+89) очка в 82 играх и стал третьим игроком в истории НХЛ, лидировавшим по очкам, голам и передачам за один сезон. Фил Эспозито сделал это с «Бостон Брюинз» в 1972–1973 годах, а Уэйн Гретцки — с «Ойлерз» в 1981–1982, 1982–1983, 1983–1984, 1984–1985 и 1986–1987 годах.

Только три игрока за один сезон набрали больше очков, чем Макдэвид: Стив Айзерман, Марио Лемье и Гретцки. Первые 13 мест в списке принадлежат Гретцки и Лемье. Макдэвид также стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим в этом сезоне три отдельные результативные серии из не менее 15 игр. С такими цифрами трудно представить, что кто-то, кроме Коннора Макдэвида, выиграет награду лучшему игроку сезона в этом году», — цитирует журналиста официальный сайт лиги.

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