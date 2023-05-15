Нефтяное проклятие. Почему Макдэвид снова остался без Кубка Стэнли?

«Когда начинаешь сезон, то думаешь о победе, и мы были на пути к ней. Если в итоге не получается, то это как провал или впустую потраченный год. Обидно. Я должен взять часть вины на себя, я был недостаточно хорош. Было тяжело», — печалился после шестой игры Леон Драйзайтль. Команда с лучшим дуэтом звёзд вновь не смогла пробиться в финал Кубка Стэнли — и даже финал конференции у «Эдмонтона» эпохи Макдэвида лишь один.

Перед серией не только я, но и большинство американских журналистов отдавали предпочтение «Нефтяникам». Логика была понятной: с таким большинством «Эдмонтон» фактически заранее начинает любой матч с гарантированных 1:0 или 2:0, даже если это скупое на штрафы плей-оффное судейство. В принципе, расчёт оправдался: «Эдмонтон» победил по голам в большинстве (9:2), только вот разница в равных составах оказалась слишком сильной, чтобы выиграть серию (15:9 в пользу «Вегаса»). Очковый тотал Макдэвида выглядит впечатляюще, только «5 на 5» он набрал три очка за серию, а тот же Айкел — семь.

Сама серия получилась крайне странной по ходу развития событий. Например, возьмём второй матч — «Ойлерз» играют роскошно, большинство работает как часы, командный механизм давит «Вегас», который отплёвывается индивидуальными потугами, Айкела на площадке приходится обнаруживать микроскопом. Проходит два дня — и «Вегас» ничего не даёт сопернику, не удаляется, умножает на ноль атаку соперника форчеком и плотной игрой в средней зоне, а «Эдмонтон» играет так, как будто праздновал коронацию нового канадского монарха. На таких качельках команды прокачались первые четыре матча, но потом «Вегас» взял себя в руки и выиграл две игры подряд.

Коннор Макдэвид Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Не может не потрясать ослиное упорство тренеров «Эдмонтона», которые до последнего перегружали лидеров сменами. Цифра дня — Клим Костин в шестом матче провёл на льду 3:50. Можно было пару лет назад сказать, что боттом-6 «Эдмонтона» набрана наобум, но в этом плей-офф Клим разве не доказал, что является полноценной боевой единицей, что он умеет забивать голы? На льду всё равно до упора была понятная бригада, которая к моменту игры «6 на 5» банально выдохлась, проведя 23–24 минуты за матч. На фоне глубины состава «Вегаса», где Карлссон и Смит играли в третьем звене, а звено Айкела с удовольствием скушало тройку Драйзайтля, это выделялось особо сильно.

Ещё одно загадочное решение штаба «Эдмонтона» — упорная вера в Стюарта Скиннера, который провалил плей-офф и четыре раза был заменён по ходу матча. Джек Кэмпбелл не начал ни одной игры в старте, хотя за те крохи времени, что ему давали, он не ошибался. Понятно, что Джек чаще всего выходил на лёд тогда, когда соперник снижал давление, но спад вратаря-новичка был слишком уж явным. Конечно, Кэмпбелл вдрызг провалил регулярку, но неудачные гладкие сезоны не мешают Грубауэру и Бобровскому играть хорошо прямо сейчас.

Любое обсуждение «Эдмонтона» всё равно будет связано с Макдэвидом, и про капитана стоит поговорить особо. Некоторые видные экономисты придумали концепцию «нефтяного проклятия». Одной из её особенностей является то, что нефтедобывающие страны обычно вкладываются только в добычу ресурсов, а в развитие остальных отраслей промышленности — нет. Для «нефтяников» такой «нефтью» стал Макдэвид. У нас что, какие-то ещё игроки есть? Давайте выпускать Макдэвида «5 на 5», в меньшинстве, в большинстве, «4 на 4». Не знаешь, что делать — выпусти Коннора! Понятно, что такой путь соблазнителен и лёгок в исполнении, но это закрывает дорогу для роста остальным игрокам.

Для «Эдмонтона» крайне важно бережное обращение с имеющимися ресурсами, потому что «Ойлерз» остаются не самым привлекательным для игроков клубом. Даже возможность поиграть с Макдэвидом не перекрывает множества отрицательных факторов. Канадские налоги выше, чем в США, Эдмонтон — не лучший город для жизни, и, что немаловажно для многих, в Канаде есть чудовищный прессинг от медиа и фанатов. Сложно на рынке свободных агентов бороться с условной «Тампой», где и налогов нет, и климат прекрасный, и на улицу можно выходить без боязни получить в лицо гадость за неудачный матч.

Пример с Костиным выше показателен. У «Эдмонтона», в принципе, в этом году была нормальная глубина состава, что было показано в серии с тем же «Лос-Анджелесом». Даже контракты сродни тому, что получил несчастный Дарнелл Нурс, её не подорвали. Ну представьте себе, что Нурс получил бы свои более рыночные $ 6,25 млн, лишние три миллиона ушли бы на… допустим, Джордана Мартинука, который сейчас в «Каролине» тащит плей-офф. Почему-то нет сомнений, что в «Эдмонтоне» Мартинук играл бы те же пять минут за матч, а медиа и пресса писали бы, что менеджеры опять навезли каких-то слабачков.

Джей Вудкрофт Фото: Keith Birmingham/AP Photo/ТАСС

Легендарная династия «Ойлерз» 80-х была обеспечена не только Гретцки, но и Мессье, Курри и Андерсоном. Все эти игроки были задрафтованы в третьем или четвёртом раунде. В решающем матче серии из задрафтованных после первого раунда у «Эдмонтона» были только Райан Маклауд и Венсан Деарне — оба скорее ролевики. Лучший игрок, которого «Ойлерз» за десять лет задрафтовали вне первого раунда — это защитник Джон Марино, который после окончания университета банально не захотел подписываться в задрафтовавший его клуб, и поэтому «Эдмонтон» продал права за пик шестого раунда. Либо скауты «Эдмонтона» максимально некомпетентны, либо система развития не работает, либо и то и то.

В общем, не стоит ждать, что Эдмонтон посетит некая волшебная фея в лице топового вратаря или кубкового ветерана, которая исправит всё в одно лицо. Макдэвид — лишь красивый фасад дома, где десятилетие не могли построить фундамент, и даже в последние годы это не получается. Впереди у клуба очень весёлое межсезонье, где большую часть свободных денег под потолком (около $ 6 млн) может сожрать ОСА Эван Бушар, который повысил свою стоимость благодаря очкам в большинстве. Надежда у клуба только одна — на резкий рост потолка в последние годы нынешней сделки капитана.