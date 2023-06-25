Хичкок: прошлый сезон Макдэвида был удивительным, но он будет повторяться снова и снова

Экс-тренер «Эдмонтона» Кен Хичкок выразил своё восхищение игрой капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида и сообщил, что прошлый рекордный по результативности сезон канадца ещё не раз повторится.

«Я бы сказал, что прошлый сезон был невероятным, за исключением того, что он будет происходить снова, и снова, и снова, из-за того, кем является Коннор и кем он стал. Меня не удивляет такая результативность, и я не думаю, что кто-то должен удивляться, потому что его набор навыков — это одно, и это элитный уровень, но целеустремлённость — это то, что изменилось в игре Коннора. Его лидерские качества вкупе с навыками делают его особенным хоккеистом.

Сейчас его нельзя обескуражить, он знает, когда нужно поднять свою игру на новый уровень, он знает, как вести своих товарищей по команде в бой. У него есть отличные качества великолепного лидера вместе с пакетом навыков. Ничто из этого меня не удивляет, но наблюдать за этим, чёрт возьми, впечатляет», — цитирует Хичкока официальный сайт НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Макдэвид стал лидером по очкам и голам. За 82 матча регулярки Макдэвид набрал 153 (64+89) очка. В плей-офф на счету канадца 20 (8+12) очков в 12 матчах.