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Глава профсоюза хоккеистов НХЛ раскритиковал «Аризону» за игру на арене университета

Глава профсоюза хоккеистов НХЛ раскритиковал «Аризону» за игру на арене университета
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Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш высказался о ситуации в «Аризоне Койотс». Жители Темпе не поддержали строительство новой арены, поэтому следующий сезон в НХЛ «Аризона» вновь проведёт на 5-тысячной арене, принадлежащей местному университету.

«Игроки Национальной хоккейной лиги играют на арене университета. Хоккеисты, которые находятся в расцвете карьеры, вынуждены проводить несколько сезонов на этой арене. Это неправильно и нехорошо для игры», — приводит слова Уолша Associated Press.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» заняла в турнирной таблице Западной конференции 13-е место, отстав от зоны плей-офф на 25 очков. Ранее появилась информация, что команда не намерена обменивать своего лучшего бомбардира Клейтона Келлера.

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