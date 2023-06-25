Глава профсоюза хоккеистов НХЛ раскритиковал «Аризону» за игру на арене университета

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш высказался о ситуации в «Аризоне Койотс». Жители Темпе не поддержали строительство новой арены, поэтому следующий сезон в НХЛ «Аризона» вновь проведёт на 5-тысячной арене, принадлежащей местному университету.
«Игроки Национальной хоккейной лиги играют на арене университета. Хоккеисты, которые находятся в расцвете карьеры, вынуждены проводить несколько сезонов на этой арене. Это неправильно и нехорошо для игры», — приводит слова Уолша Associated Press.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Аризона» заняла в турнирной таблице Западной конференции 13-е место, отстав от зоны плей-офф на 25 очков. Ранее появилась информация, что команда не намерена обменивать своего лучшего бомбардира Клейтона Келлера.
- 25 июня 2023
-
16:50
-
16:25
-
16:04
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:35
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:30
- 24 июня 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:12
-
22:57
-
22:48
-
22:36
-
21:58
-
21:37
-
21:18
-
20:58
-
20:37