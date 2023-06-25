«Аризона» продлила контракт с конкурентом Просветова
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«Аризона» продлила контракт с вратарём Коннором Ингрэмом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано на три года. Голкипер будет зарабатывать в среднем по $ 1,95 млн за сезон.
26-летний вратарь был подобран «Аризоной» с драфта отказов перед стартом прошлого сезона НХЛ. Ингрэм был сменщиком Карела Веймелки и конкурировал за это место с российским голкипером «Койотс» Иваном Просветовым.
В 27 матчах Ингрэм одержал шесть побед, с коэффициентом надёжности 3,37 и процентом отражённых бросков 90,7%.
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