«Аризона» продлила контракт с конкурентом Просветова

«Аризона» продлила контракт с вратарём Коннором Ингрэмом, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано на три года. Голкипер будет зарабатывать в среднем по $ 1,95 млн за сезон.

26-летний вратарь был подобран «Аризоной» с драфта отказов перед стартом прошлого сезона НХЛ. Ингрэм был сменщиком Карела Веймелки и конкурировал за это место с российским голкипером «Койотс» Иваном Просветовым.

В 27 матчах Ингрэм одержал шесть побед, с коэффициентом надёжности 3,37 и процентом отражённых бросков 90,7%.