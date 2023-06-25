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Стало известно, каких хоккеистов «Лос-Анджелеса» получит «Виннипег» за Дюбуа

Стало известно, каких хоккеистов «Лос-Анджелеса» получит «Виннипег» за Дюбуа
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Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа близок к продолжению карьеры в «Лос-Анджелес Кингз». Взамен «Джетс» получат права на нападающих Габриэля Виларди и Алекса Иафалло, а также другие активы. Об этом сообщает The Fourth Period.

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач. В новой команде Дюбуа хочет получать около $ 9 млн в год, подписав долгосрочное соглашение.

Ранее сообщалось, нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение. Обмен может состояться до конца июня. Руководство канадского клуба планирует подписать с хоккеистом восьмилетний контракт, а затем обменять его в один из клубов из списка хоккеиста.

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