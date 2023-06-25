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Дюбуа переходит в «Лос-Анджелес». «Кингз» договорились об обмене с «Виннипегом» — Атес

Дюбуа переходит в «Лос-Анджелес». «Кингз» договорились об обмене с «Виннипегом» — Атес
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«Лос-Анджелес Кингз» договорился с «Виннипег Джетс» о переходе нападающего Пьер-Люка Дюбуа на правах аренды. Команде осталось согласовать контракт с 25-летним хоккеистом, а затем объявить о сделке. Об этом сообщает журналист Мурат Атес в «Твиттере».

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач. В новой команде Дюбуа хочет получать около $ 9 млн в год, подписав с ней долгосрочное соглашение.

Ранее сообщалось, что нападающий предоставит «Виннипегу» список команд, с которыми он готов подписать долгосрочное соглашение. Появлялась информация, что «Лос-Анджелес» в обмен на Дюбуа отдаст права на нападающих Габриэля Виларди и Алекса Иафалло.

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