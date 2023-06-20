Лишь один россиянин — в списке претендентов на индивидуальные призы по итогам сезона НХЛ

Лишь один россиянин вошёл в список претендентов на индивидуальные призы по итогам сезона-2022/2023 в НХЛ.
Единственным представителем России оказался голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он наравне с Коннором Хеллебайком из «Виннипег Джетс» и Линусом Улльмарком из «Бостон Брюинз» претендует на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
«Везина Трофи»:
1. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».
2. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».
3. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз».
«Харт Трофи»:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
3. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».
«Джеймс Норрис Мемориал Трофи»:
1. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс».
2. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс».
3. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».
«Тед Линдси Эворд»:
1. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс».
2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».
3. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».
«Колдер Мемориал Трофи»:
1. Мэтти Бенирс, «Сиэтл Кракен».
2. Оуэн Пауэр, «Баффало Сэйбрз».
3. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон Ойлерз».
«Джек Адамс Эворд»:
1. Дэйв Хэкстол, «Сиэтл Кракен».
2. Джим Монтгомери, «Бостон Брюинз».
3. Линди Рафф, «Нью-Джерси Дэвилз».
«Фрэнк Селке Трофи»:
1. Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз».
2. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз».
3. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс».
«Леди Бинг Трофи»:
1. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».
2. Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз».
3. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Джим Грегори Дженерал Менеджер Эворд»:
1. Джим Нилл, «Даллас Старз».
2. Дон Суини, «Бостон Брюинз».
3. Билл Зито, «Флорида Пантерз».
«Кинг Клэнси Мемориал Трофи»:
1. Микаэль Бэклунд, «Калгари Флэймз».
2. Андерс Ли, «Нью-Йорк Айлендерс».
3. Дарнелл Нурс, «Эдмонтон Ойлерз».
«Билл Мастертон Мемориал Трофи»:
1. Клейтор Келлер, «Аризона Койотс».
2. Крис Летанг, «Питтсбург Пингвинз».
3. Алекс Стэлок, «Чикаго Блэкхоукс».
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