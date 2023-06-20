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Лишь один россиянин — в списке претендентов на индивидуальные призы по итогам сезона НХЛ

Лишь один россиянин вошёл в список претендентов на индивидуальные призы по итогам сезона-2022/2023 в НХЛ.

Единственным представителем России оказался голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он наравне с Коннором Хеллебайком из «Виннипег Джетс» и Линусом Улльмарком из «Бостон Брюинз» претендует на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.

«Везина Трофи»:

1. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс».

2. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

3. Линус Улльмарк, «Бостон Брюинз».

«Харт Трофи»:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

3. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз».

«Джеймс Норрис Мемориал Трофи»:

1. Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс».

2. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс».

3. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш».

«Тед Линдси Эворд»:

1. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс».

2. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

3. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

«Колдер Мемориал Трофи»:

1. Мэтти Бенирс, «Сиэтл Кракен».

2. Оуэн Пауэр, «Баффало Сэйбрз».

3. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон Ойлерз».

«Джек Адамс Эворд»:

1. Дэйв Хэкстол, «Сиэтл Кракен».

2. Джим Монтгомери, «Бостон Брюинз».

3. Линди Рафф, «Нью-Джерси Дэвилз».

«Фрэнк Селке Трофи»:

1. Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз».

2. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз».

3. Митчелл Марнер, «Торонто Мэйпл Лифс».

«Леди Бинг Трофи»:

1. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз».

2. Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз».

3. Брейден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Джим Грегори Дженерал Менеджер Эворд»:

1. Джим Нилл, «Даллас Старз».

2. Дон Суини, «Бостон Брюинз».

3. Билл Зито, «Флорида Пантерз».

«Кинг Клэнси Мемориал Трофи»:

1. Микаэль Бэклунд, «Калгари Флэймз».

2. Андерс Ли, «Нью-Йорк Айлендерс».

3. Дарнелл Нурс, «Эдмонтон Ойлерз».

«Билл Мастертон Мемориал Трофи»:

1. Клейтор Келлер, «Аризона Койотс».

2. Крис Летанг, «Питтсбург Пингвинз».

3. Алекс Стэлок, «Чикаго Блэкхоукс».