The Hockey Writers: Барбашёв — рискованное предложение для любой команды

Портал The Hockey Writers рассказал, что нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв, скорее всего, не перейдёт в «Торонто Мэйпл Лифс». Предполагается, что его результативность в будущем снизится. Напомним, у 27-летнего хоккеиста заканчивается контракт этим летом.
«Иван Барбашёв привлёк большое внимание своей великолепной игрой в плей-офф, которая помогла «Вегас Голден Найтс» выиграть Кубок Стэнли. Он солидный игрок, выигравший два Кубка. Он также из тех игроков, которые будут в поле зрения многих команд НХЛ, включая «Мэйпл Лифс».
Однако, несмотря на его навыки и недавнее выступление в плей-офф, маловероятно, что «Мэйпл Лифс» смогут подписать Барбашёва на рынке свободных агентов. Даже если бы они это сделали, такое подписание сопряжено со значительными рисками. Наиболее важным является то, что его сильное выступление в плей-офф повысит его стоимость, потенциально превысив уровень его соизмеримой ценности.
Скорее всего, контрактные требования Барбашёва будут высокими, и есть большая вероятность, что его результативность в дальнейшем будет ниже. Он — рискованное предложение для любой команды, особенно для «Торонто», — сказано в статье.
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