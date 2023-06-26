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Морозов: КХЛ не устраивает ситуация по обменам СКА с «Сочи»

Морозов: КХЛ не устраивает ситуация по обменам СКА с «Сочи»
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о большом количестве сделок между СКА и «Сочи». Кроме того, специалист прокомментировал возможность повторения этой ситуации с «Ладой». Ранее спортивным менеджером тольяттинцев стал Рафик Якубов, перешедший из системы СКА. Алексей Морозов рассказал, что будет с командами в таком случае.

«Конечно, нас ситуация по обменам с «Сочи» не устраивает. Мы следим за ней. Помним ранние обмены с «Витязем». Пока что таких предпосылок по «Ладе» нет. Если такое произойдёт, будем ужесточать регламент. В лиге есть аренда, в этом сезоне она работала эффективно. Показательно, что лучшим новичком стал Гребёнкин, которого отдали в аренду: он получил отличный стимул, вместо того чтобы сидеть на скамейке в «Металлурге». Этот механизм показывает, что он работает. Им нужно пользоваться», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».

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