Российский вратарь «Каролины» рассказал, как к нему относились скандинавские игроки клуба

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков рассказал, как к нему относились скандинавские голкиперы команды. Его конкурентами были датчанин Фредерик Андерсен и финн Антти Раанта.

«Всё равно надо понимать, что там только бизнес, ничего личного. Каждый борется за своё там. Все понимают, что мы делаем общее дело, но конкуренция есть. Тем более меня поднимали в основном, когда кто-то травмировался. Все делали одну работу. Могу сказать только, что у всех нас были нормальные отношения», — сказал Кочетков в эфире подкаста «Черкас Атлант».

Отметим, что традиционно к Скандинавии относят три страны — Данию, Норвегию и Швецию, однако в более широком культурном смысле к ним относится и Финляндия.