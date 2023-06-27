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Коннор Макдэвид стал обладателем престижной награды «Тед Линдсей Эворд»

Коннор Макдэвид стал обладателем престижной награды «Тед Линдсей Эворд»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ.

Макдэвид в четвёртый раз в карьере стал обладателем данной награды. Ранее он становился обладателем награды в сезонах 2016/17, 2017/18 и 2020/21.

На награду в нынешнем сезоне также претендовали защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.

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