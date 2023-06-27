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Стивен Стэмкос стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи»

Стивен Стэмкос стал обладателем награды «Марк Мессье Трофи»
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Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос получил «Марк Мессье Трофи» — приз НХЛ, вручаемый игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.

Стэмкос впервые в карьере стал обладателем этой награды. Ранее Стэмкос дважды становился победителем награды «Морис Ришар Трофи» — награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Стэмкос провёл 81 матч, в которых забил 34 гола и сделал 50 результативных передач при коэффициенте полезности «-5». В плей-офф НХЛ Стэмкос принял участие в шести матчах, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

«Тампа» вылетела на стадии четвертьфинала Восточной конференции, уступив в серии «Торонто Мэйпл Лифс».

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