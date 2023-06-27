Коннор Макдэвид стал трёхкартным обладателем «Харт Трофи»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

Макдэвид в третий раз в карьере стал обладателем данной награды. Ранее он становился обладателем награды в сезонах 2016/17 и 2020/21.

На награду в нынешнем сезоне также претендовали нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и форвард «Флориды Пантерз» Мэтью Ткачук.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.