Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид стал трёхкартным обладателем «Харт Трофи»

Коннор Макдэвид стал трёхкартным обладателем «Харт Трофи»
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», которая вручается лучшему игроку регулярного сезона НХЛ.

Макдэвид в третий раз в карьере стал обладателем данной награды. Ранее он становился обладателем награды в сезонах 2016/17 и 2020/21.

На награду в нынешнем сезоне также претендовали нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и форвард «Флориды Пантерз» Мэтью Ткачук.

В прошлом сезоне «Эдмонтон» добрался до полуфинала Западной конференции, где проиграл в серии «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 153 (64+89) очка. В плей-офф у Макдэвида 20 (8+12) очков в 12 встречах.

Материалы по теме
«Злодей» рушит стереотипы. «Второй после Макдэвида» станет чемпионом НХЛ до суперзвезды?
«Злодей» рушит стереотипы. «Второй после Макдэвида» станет чемпионом НХЛ до суперзвезды?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023