Монтгомери признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери стал обладателем премии «Джек Адам Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Приз вручается Ассоциацией журналистов лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также на награду претендовали Дэйв Хакстол («Сиэтл») и Линди Рафф («Нью-Джерси»).

В минувшем сезоне «Бостон» стал обладателем Президентского кубка и побил рекорд по победам в регулярном чемпионате. Свой путь в плей-офф НХЛ «Брюинз» завершил на стадии 1/4 финала. Соперников команды была «Флорида», выигравшая серию со счётом 4-3.

В регулярном сезоне в активе «Бостона» 82 встречи, в которых команда сумела набрать 135 очков. Лучшим снайпером клуба по итогам сезона стал Давид Пастрняк.