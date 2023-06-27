Монтгомери признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери стал обладателем премии «Джек Адам Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Приз вручается Ассоциацией журналистов лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Также на награду претендовали Дэйв Хакстол («Сиэтл») и Линди Рафф («Нью-Джерси»).
В минувшем сезоне «Бостон» стал обладателем Президентского кубка и побил рекорд по победам в регулярном чемпионате. Свой путь в плей-офф НХЛ «Брюинз» завершил на стадии 1/4 финала. Соперников команды была «Флорида», выигравшая серию со счётом 4-3.
В регулярном сезоне в активе «Бостона» 82 встречи, в которых команда сумела набрать 135 очков. Лучшим снайпером клуба по итогам сезона стал Давид Пастрняк.
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