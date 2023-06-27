НХЛ назвала имя лучшего защитника регулярного сезона-2022/2023

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон стал обладателем «Норрис Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ. Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.

Карлссон набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).

Для Карлссона это третий «Норрис Трофи» в карьере: он уже получал награду в 2012 и 2015 годах. Напомним, ранее инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Сан-Хосе» попробует обменять Карлссона.

Ранее Национальная хоккейная лига назвала имя лучшего тренера регулярного сезона. Им стал наставник «Бостона» Джим Монтгомери.