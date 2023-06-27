Стала известна сборная лучших игроков сезона в НХЛ

Стали известны игроки, которые попали в команду лучших хоккеистов сезона Национальной хоккейной лиги.

Вратарём символической сборной стал Линус Улльмар из «Бостон Брюинз», лучшими защитниками стали Адам Фокс из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс», а среди нападающих выбрали Давида Пастрняка из «Бостона», Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» и Джейсона Робертсона из «Даллас Старз».

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли во вторую сборную лучших игроков регулярного сезона НХЛ-2022/23.

Также в неё попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Хампус Линдхольм («Бостон Рюинз») и Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).