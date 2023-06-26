Трое россиян попали в топ-7 лучших неограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet составил топ лучших неограниченно свободных агентов НХЛ. В список попали трое российских хоккеистов.

Возглавил топ защитник Дмитрий Орлов. Третье место занял нападающий Иван Барбашёв. Седьмым стал форвард Владимир Тарасенко.

Топ:

1. Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз»);

2. Райан О’Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»);

3. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);

4. Тайлер Бертуцци («Бостон Брюинз»);

5. Мэтт Дамба («Миннесота Уайлд»);

6. Патрик Кейн («Нью-Йорк Рейнджерс»);

7. Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»);

8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);

9. Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

10. Майкл Бантинг («Торонто Мэйпл Лифс»);

11. Макс Доми («Даллас Старз»).

Отметим, что в списке почётных упоминаний также оказались Евгений Дадонов и Семён Варламов.