Трое россиян попали в топ-7 лучших неограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet
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Sportsnet составил топ лучших неограниченно свободных агентов НХЛ. В список попали трое российских хоккеистов.
Возглавил топ защитник Дмитрий Орлов. Третье место занял нападающий Иван Барбашёв. Седьмым стал форвард Владимир Тарасенко.
Топ:
1. Дмитрий Орлов («Бостон Брюинз»);
2. Райан О’Райлли («Торонто Мэйпл Лифс»);
3. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»);
4. Тайлер Бертуцци («Бостон Брюинз»);
5. Мэтт Дамба («Миннесота Уайлд»);
6. Патрик Кейн («Нью-Йорк Рейнджерс»);
7. Владимир Тарасенко («Нью-Йорк Рейнджерс»);
8. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
9. Алекс Киллорн («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
10. Майкл Бантинг («Торонто Мэйпл Лифс»);
11. Макс Доми («Даллас Старз»).
Отметим, что в списке почётных упоминаний также оказались Евгений Дадонов и Семён Варламов.
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