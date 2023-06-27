Сопин: для «Динамо» шесть матчей со «Спартаком» — это неожиданно, но будет интересно

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин оценил календарь следующего сезона КХЛ для бело-голубых.

«Календарь сложный, напряжённый, но что поделать — все в равных условиях. Проблем не вижу, с кем играть первый матч, так как все команды сильные, будет интересный старт. Что касается спаренных матчей, то с ними связаны тяжёлые моменты, но мы также понимаем, что есть определённые сложности по загруженности арен. Шесть матчей со «Спартаком» — это неожиданно, но будет интересно. Это историческое дерби, аншлаги, и болельщики будут довольны!» — цитирует Сопина ТАСС.

Первая встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт 18 сентября на домашней арене бело-голубых, потом соперники сыграют 14 ноября, 5 декабря, 7, 23, 27 января. Первый матч в сезоне «Динамо» сыграет 2 сентября дома со СКА.