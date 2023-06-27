Революция в плей-офф и главные даты сезона. Всё, что нужно знать о календаре КХЛ

На дворе ещё июнь, а календарь нового сезона КХЛ уже известен! Для сравнения, в прошлом году лига опубликовала его 18 июля, уже после начала тренировочных сборов. Самое интересное в нём, конечно, подробная формула революционного изменения плей-офф. Рассказываем об этом и о других важных моментах хоккейного расписания на сезон-2023/2024.
Даты и график
Регулярный чемпионат начнётся с матча за Кубок Открытия 1 сентября между действующим чемпионом ЦСКА и финалистом «Ак Барсом», на следующий день в борьбу вступят ещё 18 клубов, а 3 сентября чемпионат стартует для «Адмирала», «Торпедо» и «Локомотива». Регулярный сезон продлится до 26 февраля, когда последние матчи проведут 18 команд. Только СКА, «Автомобилист», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Сочи» завершат регулярку днём раньше.
Старт плей-офф запланирован на 29 февраля 2024 года и закончится не позже 29 апреля.
Общее количество игровых дней станет рекордным – 165 дней (ни одного матча не запланировано только на 13 дней регулярки). В игровые дни будут проходить не более 10 матчей, а среднее количество игр в день немного подросло – с 4,56 до 4,77.
Самым насыщенным месяцем станет октябрь (146 матчей), в сентябре пройдёт 136 встреч, в ноябре – 138, на декабрь запланировано 100 матчей, на январь – 141 и на февраль – 121.
С кем и сколько раз сыграют команды
Общее количество матчей в регулярке осталось неизменным, каждая команда проведёт по 68 игр, однако структура календаря немного поменялась из-за возвращения в лигу «Лады», которая будет выступать в Восточной конференции.
Таким образом, каждый клуб проведёт 44 матча с каждым соперником (22 дома, 22 в гостях), на Западе оставшиеся 24 матча распределятся на 20 игр с каждой командой конференции (поровну дома и в гостях), ещё четыре игры (две дома, две в гостях) отведены на добор с целью повышения количества принципиальных матчей.
На Востоке количество участников на одного больше, поэтому с каждой командой конференции будут играть 22 раза (11 дома, 11 в гостях), на дополнительные принципиальные матчи остаётся ещё две встречи (одна дома, одна в гостях).
«Ак Барс» — ЦСКА»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
01.09.2023. ЦСКА – «Ак Барс». Матч за Кубок Открытия.
04.09.2023. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». 1000-й матч Григория Панина («Салават Юлаев») в чемпионатах России.
09.09.2023. «Витязь» — «Металлург». 400-й матч Андрея Разина («Металлург») в КХЛ.
23.10.2023. «Нефтехимик» — «Трактор». 55-й день рождения нижнекамского клуба.
30.10.2023. ХК «Сочи» — «Динамо» Москва. 1000-й матч Ильи Каблукова («Динамо» Москва) в чемпионатах России.
18.11.2023. «Ак Барс» — «Салават Юлаев». 1000-й матч Евгения Бирюкова («Салават Юлаев») в КХЛ.
28.11.2023. СКА – «Динамо» Москва. 500-й матч Алексея Кудашова («Динамо» Москва) в КХЛ.
01.12.2023. ХК «Сочи» — «Локомотив». 1000-й матч «Локомотива» в КХЛ.
01.12.2023. «Трактор» — «Динамо» Москва. 1000-й матч «Трактора» в КХЛ.
09.12.2023-10.12.2023 – Матч звёзд КХЛ.
11.12.2023-18.12.2023 – единственная в сезоне пауза на игры сборных.
28.01.2024. «Амур» — «Металлург». 1000-й матч Якова Рылова («Амур») в чемпионатах России.
08.02.2024. «Барыс» — СКА. 1000-й матч «Барыса» в КХЛ.
10.02.2024. «Барыс» — «Спартак». 600-й матч Андрея Скабелки («Барыс») в КХЛ.
20.02.2024. «Спартак» — «Торпедо». 1000-й матч «Торпедо» в КХЛ.
Паузы
Перерыв в чемпионате будет всего один – с 8 по 18 декабря, в это время пройдут Матч звёзд КХЛ, а также Кубок Первого канала. Место проведения обоих мероприятий на данный момент не определено.
Новогодняя пауза продлится с 31 декабря по 2 января включительно. Меньше всего новогодних праздников (три дня) выходит у «Адмирала», «Авангарда», «Барыса», «Автомобилиста», «Витязя», «Трактора», «Сочи», «Магнитки», «Салавата Юлаева», «Локомотива», СКА и «Северстали».
«Лада», «Куньлунь» и «Нефтехимик» будут отдыхать четыре дня, «Ак Барс», минское «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Сибирь» — пять дней, а целых шесть дней паузы получат «Торпедо», «Амур» и московское «Динамо».
Формула перекрёстного плей-офф
Первый раунд пройдёт в обычном формате, внутри конференций, а во втором раунде оставшиеся восемь клубов разделятся на две группы.
В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.
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