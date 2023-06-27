Карандин — о лимите на легионеров в КХЛ: вопрос вообще неактуальный, нас душат санкциями

Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин оценил сокращение лимита на легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«Сокращение лимита с пяти до трёх — ошибка? На мой взгляд, сегодня это вообще неактуальный, 101-й вопрос — особенно для президента лиги.

Откройте дверь своего кабинета, посмотрите, что в стране и вокруг неё происходит, нас душат санкциями! В такой ситуации иностранцы разрывают контракты, и клубы с огромным трудом находят трёх легионеров — за счёт низших лиг Северной Америки. Где ещё искать иностранцев — в Чехии, где буянят Гашеки, в Швеции или Финляндии, которые в эти дни вступают в НАТО? И которые потом напишут книжки, как над ними здесь издевались…

Ну о каких легионерах речь?! В Финляндии за участие в КХЛ выдали волчий билет «Йокериту», выкинув его и из высшей, и из первой лиги. В Латвии за ту же «провинность» разрушают рижское «Динамо». КХЛ бьют по одной щеке, а президент КХЛ постоянно подставляет другую…

В такой ситуации Министерство с его рекомендацией по сокращению легионеров, наоборот, выручило КХЛ. И мне жаль, что её президента всё время подставляют с этим лимитом, с этой имитацией деятельности. Алексей, увольте советников!» — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.