Форвард Кевин Хейз перешёл из «Филадельфии» в «Сент-Луис» в результате обмена

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» сегодня, 27 июня, объявила о том, что клуб получил выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2024 года у «Сент-Луис Блюз» в обмен на нападающего Кевина Хейза.

По словам генерального менеджера «лётчиков» Даниэля Бриера, «Флайерз» сохранит за собой 50 процентов зарплаты хоккеиста ($ 3,07 млн из $ 7,14 млн).

31-летний нападающий набрал 157 (63+94) очков в 253 играх за четыре сезона за «Филадельфию» (2019–2023). Прошлый сезон для Кевина стал лучшим в карьере по количеству сыгранных матчей (81), передачам (36), очкам в большинстве (16) и броскам (209).

Хейз был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2010 году клубом «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде под общим 24-м номером.