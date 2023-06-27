Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Кевин Хейз перешёл из «Филадельфии» в «Сент-Луис» в результате обмена

Форвард Кевин Хейз перешёл из «Филадельфии» в «Сент-Луис» в результате обмена
Комментарии

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» сегодня, 27 июня, объявила о том, что клуб получил выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2024 года у «Сент-Луис Блюз» в обмен на нападающего Кевина Хейза.

По словам генерального менеджера «лётчиков» Даниэля Бриера, «Флайерз» сохранит за собой 50 процентов зарплаты хоккеиста ($ 3,07 млн из $ 7,14 млн).

31-летний нападающий набрал 157 (63+94) очков в 253 играх за четыре сезона за «Филадельфию» (2019–2023). Прошлый сезон для Кевина стал лучшим в карьере по количеству сыгранных матчей (81), передачам (36), очкам в большинстве (16) и броскам (209).

Хейз был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2010 году клубом «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде под общим 24-м номером.

Материалы по теме
Один из защитников «Сент-Луиса» заблокировал свой обмен в «Филадельфию»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023