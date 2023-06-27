«Оттава» ищет варианты обмена нападающего Алекса Дебринкэта

«Оттава Сенаторз» пытается обменять нападающего Алекса Дебринкэта после того, как ограниченно свободный агент заявил, что не хочет подписывать с ними долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба клуба.
«Сейчас мы ведём переговоры с командами о возможном его обмене. Он не просил об обмене, но похоже, что мы должны делать то, что лучше для организации. И если он не желает подписывать с нами долгосрочный контракт, я думаю, что наш долг сделать то, что лучше для нас», — заявил генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.
В минувшем сезоне Дебринкэт в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 66 (27+39) очков при полезности «-31».
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» собирается подать заявление в арбитражный суд из-за действий нападающего.
- 27 июня 2023
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