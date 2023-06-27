Бурмистров: была возможность уехать в НХЛ, но всё взвесил и решил перейти в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров рассказал о переходе в московский клуб.
«Была возможность уехать в НХЛ, но всё взвесили и решили переехать в Москву, в «Спартак». Главный тренер команды [Алексей Жамнов] был заинтересован в этом, так как он позвал меня в «Спартак», — приводит слова Бурмистрова ТАСС.
В прошлом сезоне 31-летний форвард выступал за «Ак Барс» и «Металлург». В 42 матчах регулярки Александр набрал 5 (2+3) результативных баллов. В плей-офф за девять матчей за «Магнитку» хоккеист очков не набрал.
Бурмистров является чемпионом мира 2014 года, в 2016 году завоевал бронзу турнира. В 2018 году в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. С 2010 по 2017 год Бурмистров выступал в НХЛ за «Атланту», «Виннипег», «Аризону» и «Ванкувер».
- 27 июня 2023
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