Прошкин: я за перекрёстный плей-офф с 1-го раунда, почему Западу делают преференции?

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со второго раунда.

«Я за то, чтобы ввести перекрёстный плей-офф с первого раунда. Почему его делают со второго? «Адмирал» тот же в прошлом сезоне во втором раунде вылетел. Пусть топ-клубы Запада слетают на Дальний Восток, ничего страшного в этом нет. Почему им делают преференции? Играть перекрёстный плей-офф с первого раунда, на мой взгляд, было бы честнее, чем со второго. Либо так, либо оставили бы всё как есть.

Для кого это делается? Для того чтобы СКА и ЦСКА, которые раньше встречались между собой в полуфинале Кубка Гагарина, играли сразу же в финале? В любом случае пока что неизвестно, как будет. Я за то, чтобы начинать перекрёстный плей-офф с первого раунда», — цитирует Прошкина «РБ Спорт».

Ранее КХЛ объявила схему плей-офф на сезон-2023/2024.