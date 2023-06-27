Прошкин: я за перекрёстный плей-офф с 1-го раунда, почему Западу делают преференции?

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин оценил введение перекрёстного плей-офф в КХЛ со второго раунда.
«Я за то, чтобы ввести перекрёстный плей-офф с первого раунда. Почему его делают со второго? «Адмирал» тот же в прошлом сезоне во втором раунде вылетел. Пусть топ-клубы Запада слетают на Дальний Восток, ничего страшного в этом нет. Почему им делают преференции? Играть перекрёстный плей-офф с первого раунда, на мой взгляд, было бы честнее, чем со второго. Либо так, либо оставили бы всё как есть.
Для кого это делается? Для того чтобы СКА и ЦСКА, которые раньше встречались между собой в полуфинале Кубка Гагарина, играли сразу же в финале? В любом случае пока что неизвестно, как будет. Я за то, чтобы начинать перекрёстный плей-офф с первого раунда», — цитирует Прошкина «РБ Спорт».
Ранее КХЛ объявила схему плей-офф на сезон-2023/2024.
- 27 июня 2023
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