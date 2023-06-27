Генменеджер «Бостона» рассказал о будущем Дмитрия Орлова в команде

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что «Брюинз» вряд ли подпишут новый контракт с российским защитником Дмитрием Орловым, сообщает TSN.
Кроме того, президент «Бостона» Кэм Нили сказал, что команда исходит из того, что капитан Патрис Бержерон и чешский нападающий Давид Крейчи не останутся в клубе, но общение с игроками всё ещё продолжается.
В составе «Бостона» Орлов набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Контракт Дмитрия истекает по окончании нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
Отметим, что 31-летний российский защитник занимает первое место в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшем межсезонье. Напомним, Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.
- 27 июня 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:25
-
23:10
-
22:55
-
22:42
-
22:29
-
22:19
-
22:08
-
21:52
-
21:25
-
21:14
-
21:08
-
20:53
-
20:43
-
20:31
-
20:12
-
19:56
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
18:44
-
18:27
-
18:12
-
18:04
-
17:54
-
17:37
-
17:24
-
17:11
-
16:48
-
16:32
-
16:17
-
16:06
-
15:57