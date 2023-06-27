Генменеджер «Бостона» рассказал о будущем Дмитрия Орлова в команде

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил, что «Брюинз» вряд ли подпишут новый контракт с российским защитником Дмитрием Орловым, сообщает TSN.

Кроме того, президент «Бостона» Кэм Нили сказал, что команда исходит из того, что капитан Патрис Бержерон и чешский нападающий Давид Крейчи не останутся в клубе, но общение с игроками всё ещё продолжается.

В составе «Бостона» Орлов набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Контракт Дмитрия истекает по окончании нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что 31-летний российский защитник занимает первое место в топ-50 лучших свободных агентов НХЛ в ближайшем межсезонье. Напомним, Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.