«Сан-Хосе» обменял право выбора в шестом раунде драфта на вратаря «Нью-Джерси»

«Сан-Хосе Шаркс» расстались с правом выбора в шестом раунде драфта 2023 года ради вратаря «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуда, сообщает ESPN. До его перехода единственным голкипером «акул» на следующий сезон был Каапо Кяхкёнен, поскольку Джеймс Раймер должен стать неограниченно свободным агентом.

26-летний Блэквуд должен был стать ограниченно свободным агентом и нуждался в новом контракте. В прошлом сезоне он провёл в НХЛ 22 матча, в которых «Нью-Джерси» одержал 10 побед, потерпел шесть поражений в основное время и два в овертайме или по буллитам. Блэквуд пропускал в среднем 3,20 гола и имел 0,893% отражённых бросков. В последнее время он играл роль третьего вратаря за Витеком Ванечеком и Акирой Шмидом.