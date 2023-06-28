«Сан-Хосе» обменял право выбора в шестом раунде драфта на вратаря «Нью-Джерси»
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«Сан-Хосе Шаркс» расстались с правом выбора в шестом раунде драфта 2023 года ради вратаря «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуда, сообщает ESPN. До его перехода единственным голкипером «акул» на следующий сезон был Каапо Кяхкёнен, поскольку Джеймс Раймер должен стать неограниченно свободным агентом.
26-летний Блэквуд должен был стать ограниченно свободным агентом и нуждался в новом контракте. В прошлом сезоне он провёл в НХЛ 22 матча, в которых «Нью-Джерси» одержал 10 побед, потерпел шесть поражений в основное время и два в овертайме или по буллитам. Блэквуд пропускал в среднем 3,20 гола и имел 0,893% отражённых бросков. В последнее время он играл роль третьего вратаря за Витеком Ванечеком и Акирой Шмидом.
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