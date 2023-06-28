В «Лос-Анджелесе» прокомментировали обмен Дюбуа из «Виннипега»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блейк прокомментировал обмен из «Виннипега» нападающего Пьер-Люка Дюбуа. Взамен «Джетс» получили права на нападающих Габриэля Виларди, Алекса Иафалло и Расмуса Купари, а также пик второго раунда драфта НХЛ — 2024. Перед обменом «Виннипег» заключил восьмилетний контракт с Дюбуа на сумму $ 68 млн (в среднем $ 8,5 млн в год).
«Пьер-Люк Дюбуа — элитный двусторонний центровой с уникальным набором навыков, и мы очень рады, что он присоединился к организации и подписал долгосрочный контракт. За последние несколько сезонов он доказал, что может внести свой вклад во все аспекты игры, и мы очень рады, что можем добавить игрока такого калибра в наш состав», — цитирует Блейка пресс-служба лиги.
В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач.
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