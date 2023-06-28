Нападающий «Виннипега» Дюбуа обменян в «Лос-Анджелес» на трёх игроков и пик второго раунда

«Лос-Анджелес» объявил об обмене нападающего «Виннипега» Пьер-Люка Дюбуа, сообщает пресс-служба лиги.

Взамен «Джетс» получили права на нападающих Габриэля Виларди, Алекса Иафалло и Расмуса Купари, а также пик второго раунда драфта НХЛ — 2024. Перед обменом «Виннипег» заключил восьмилетний контракт с Дюбуа на сумму $ 68 млн (в среднем $ 8,5 млн в год).

В прошедшем сезоне НХЛ Дюбуа провёл 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 63 очка — забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач.

Напомним, руководство «Виннипега» сообщало, что готово расстаться со своими лидерами. Вероятными кандидатами на обмен являются нападающий Блейк Уилер и обладатель «Везина Трофи» 2020 года вратарь Коннор Хеллебайк.