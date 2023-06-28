Генменеджер «Калгари»: дадим Шаранговичу шанс проявить себя, его карьера только начинается

Генеральный менеджер «Калгари» Крейг Конрой прокомментировал обмен нападающего Егора Шаранговича. «Флэймз» отдали в «Нью-Джерси» форварда Тайлера Тоффоли, получив взамен белорусского хоккеиста и пик выбора в третьем раунде драфта-2023.

«Мы хотели стать немного моложе. Егор может играть на любой позиции в нападении. К тому же в результате обмена мы получили ещё один пик на драфте. Если мы дадим ему больше игрового времени, то он может раскрыться. В прошлой команде он не получил много времени для игры в большинстве, но он был превосходен при игре в меньшинстве.

В последние пару лет Шарангович стал заявлять о себе. Он крупный парень с отличным катанием, может играть на пятачке и хорошо бросает шайбу. В 25 лет его карьера только начинается, и если мы сможем дать ему возможность играть с хорошими игроками, мы чувствуем, что этот парень нас не разочарует», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.