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«Витязь» заключил контракт с американским нападающим Бараком

«Витязь» заключил контракт с американским нападающим Бараком
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«Витязь» подписал контракт с американским нападающим Дереком Бараком, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Сообщается, что контракт с хоккеистом заключён сроком на один сезон.

28-летний нападающий до 2021 года выступал в Северной Америке в различных лигах, в том числе в АХЛ провёл 93 матча и набрал 31 (17+14) очко. Последние два сезона провёл в финской лиге за «Эссет». За финский клуб американец провёл 114 матчей, в которых набрал 60 очков — забросил 33 шайбы и отдал 27 результативных передач с показателем полезности «-9».

В прошлом сезоне вместе с финским клубом Барак попал в плей-офф, где провёл восемь матчей, забив один гол и отметившись пятью результативными передачами.

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