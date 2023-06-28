Зайцев о переходе в «Спартак»: теперь дерби с «Динамо» станет для меня ещё принципиальнее

Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился эмоциями от подписания трёхлетнего контракта с московским клубом.
«Я много раз играл в столичных дерби со «Спартаком», каждый матч выходил боевым – поэтому я успел хорошо изучить мою новую команду, её состав и стиль игры. Понимаю, что «Спартак» – это клуб с большой историей, который всегда ставит перед собой только самые высокие задачи. Когда я узнал об интересе «Спартака», то воспринял этот новый для меня вызов с оптимизмом – я уже хорошо знаком со многими игроками команды и очень хочу помочь «Спартаку» в достижении всех поставленных целей!
Дерби с «Динамо» заиграет новыми красками? Да, теперь я буду защищать цвета «Спартака» – так что столичное дерби с «Динамо» станет для меня ещё более принципиальным. Я рад, что получил возможность заявить о себе в «Спартаке». Готов полностью оправдать доверие тренеров, команды и её болельщиков – показать всё, что я умею, и помочь «Спартаку» достичь максимального результата в новом сезоне!» — цитирует Зайцева пресс-служба «Спартака».
Всего в КХЛ Зайцев провёл 331 матч, в которых отметился 47 очками — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+29». Зайцев в КХЛ выступал только за московское «Динамо».
- 28 июня 2023
-
13:05
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
11:45
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
05:51
-
04:17
-
04:07
-
03:51
-
03:25
-
03:07
-
00:31
- 27 июня 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:25
-
23:10
-
22:55
-
22:42
-
22:29
-
22:19
-
22:08
-
21:52
-
21:25
-
21:14
-
21:08
-
20:53