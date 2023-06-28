Зайцев о переходе в «Спартак»: теперь дерби с «Динамо» станет для меня ещё принципиальнее

Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился эмоциями от подписания трёхлетнего контракта с московским клубом.

«Я много раз играл в столичных дерби со «Спартаком», каждый матч выходил боевым – поэтому я успел хорошо изучить мою новую команду, её состав и стиль игры. Понимаю, что «Спартак» – это клуб с большой историей, который всегда ставит перед собой только самые высокие задачи. Когда я узнал об интересе «Спартака», то воспринял этот новый для меня вызов с оптимизмом – я уже хорошо знаком со многими игроками команды и очень хочу помочь «Спартаку» в достижении всех поставленных целей!

Дерби с «Динамо» заиграет новыми красками? Да, теперь я буду защищать цвета «Спартака» – так что столичное дерби с «Динамо» станет для меня ещё более принципиальным. Я рад, что получил возможность заявить о себе в «Спартаке». Готов полностью оправдать доверие тренеров, команды и её болельщиков – показать всё, что я умею, и помочь «Спартаку» достичь максимального результата в новом сезоне!» — цитирует Зайцева пресс-служба «Спартака».

Всего в КХЛ Зайцев провёл 331 матч, в которых отметился 47 очками — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+29». Зайцев в КХЛ выступал только за московское «Динамо».