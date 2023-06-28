Ягр: Гретцки опередил время на 30 лет. Это как современную «Феррари» отправить в 1990-й

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр высказался об игре великого канадца Уэйна Гретцки.

«Когда ты настолько талантлив, много говорить не надо. Он просто делал своё дело. Мне кажется, никто никогда не побьёт рекорд Гретцки [по очкам], это невозможно. Ну только если не сделают такие же ворота, как в футболе. Мне нравится смотреть на Коннора Макдэвида, это фантастический игрок. Но то, что сделал Уэйн… по 200 очков набирал. Он опередил время на 30 лет, уже в 1970-х играл в хоккей 2000-х. Это как если современную «Феррари» отправить в 1990-е», — сказал Ягр в подкасте Spittin' Chiclets.

В Национальной хоккейной лиге Гретцки установил десятки рекордов, включая наибольшее количество очков: 2857 (894+1963) в 1487 играх.