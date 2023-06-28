Майк Бэбкок подпишет двухлетний контракт с «Коламбусом» на $ 8 млн

Майк Бэбкок будет назначен на пост главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» в субботу, 1 июля, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Ожидается, что контракт будет подписан на два года на общую сумму $ 8 млн.
Официально о назначении объявят 1 июля в связи с тем, что до конца июня у Бэбкока всё ещё действует соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Тренер заключил восьмилетний контракт с «кленовыми листьями» в 2015 году.
Отметим, что после ухода из «Торонто» канадский специалист нигде не работал. За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.
- 28 июня 2023
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