Майк Бэбкок подпишет двухлетний контракт с «Коламбусом» на $ 8 млн

Майк Бэбкок будет назначен на пост главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» в субботу, 1 июля, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. Ожидается, что контракт будет подписан на два года на общую сумму $ 8 млн.

Официально о назначении объявят 1 июля в связи с тем, что до конца июня у Бэбкока всё ещё действует соглашение с «Торонто Мэйпл Лифс». Тренер заключил восьмилетний контракт с «кленовыми листьями» в 2015 году.

Отметим, что после ухода из «Торонто» канадский специалист нигде не работал. За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.