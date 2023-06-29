«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ

В ночь на 29 июня в Нэшвилле начался драфт Национальной хоккейной лиги. Как и ожидалось, под первым общим номером клубом «Чикаго Блэкхоукс» на нём был выбран 17-летний канадский нападающий Коннор Бедард.
В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.
Вторым на драфте выбор делает «Анахайм Дакс», а третьим — «Коламбус Блю Джекетс».
Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.
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