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«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ

«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ
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В ночь на 29 июня в Нэшвилле начался драфт Национальной хоккейной лиги. Как и ожидалось, под первым общим номером клубом «Чикаго Блэкхоукс» на нём был выбран 17-летний канадский нападающий Коннор Бедард.

В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.

Вторым на драфте выбор делает «Анахайм Дакс», а третьим — «Коламбус Блю Джекетс».

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.

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