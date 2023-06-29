Адам Фантилли стал третьим номером драфта НХЛ
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В ночь на 29 июня в Нэшвилле проходит драфт Национальной хоккейной лиги. Под третьим общим номером клубом «Коламбус Блю Джекетс» на нём был выбран 18-летний канадский центральный нападающий Адам Фантилли.
В минувшем сезоне Фантилли выступал за команду Университета Мичигана в Конференции Big Ten. Он провёл 36 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 65 (30+35) очков. В составе сборных Канады Фантилли выиграл молодёжный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.
Первым номером драфта НХЛ стал канадский нападающий Коннор Бедард, которого выбрал «Чикаго», а вторым — шведский форвард Лео Карлссон, взятый «Анахаймом».
Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.
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