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Дмитрий Симашёв стал первым россиянином на драфте НХЛ-2023

Дмитрий Симашёв стал первым россиянином на драфте НХЛ-2023
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В ночь на 29 июня в Нэшвилле проходит драфт Национальной хоккейной лиги. Российский защитник Дмитрий Симашёв был сенсационно выбран первым из россиян под общим шестым номером клубом «Аризона Койотс». Эксперты прогнозировали ему выбор за пределами первых 15 хоккеистов.

В минувшем сезоне Симашёв провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за ярославский «Локомотив». Также он играл за «Локо» в МХЛ и «Локо-76» в НМХЛ. В сезоне-2022/2023 он провёл за «Локо» 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 10 (1+9) очков и 10 поединков в плей-офф, где заработал 6 (2+4) очка. В составе «Локо-76» на счету Симашёва четыре встречи и две результативные передачи.

Драфт проходит в несколько этапов (раундов), в каждом из них клубы выбирают в соответствии с жеребьёвкой.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию церемонии драфта.

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