Стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ-2023

В ночь на 29 июня по московскому времени в Нэшвилле проходил первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги. Стали известны его итоги:

1. Коннор Бедард («Чикаго»)

2. Лео Карлссон («Анахайм»)

3. Адам Фантилли («Коламбус»)

4. Уилл Смит («Сан-Хосе»)

5. Давид Рейнбахер («Монреаль»)

6. Дмитрий Симашёв («Аризона»)

7. Матвей Мичков («Филадельфия»)

8. Райан Леонард («Вашингтон»)

9. Нэйт Дэниелсон («Детройт»)

10. Далибор Дворски («Сент-Луис»)

11. Том Вилландер «(Ванкувер»)

12. Даниил Бут («Аризона»)

13. Зак Бенсон («Баффало»)

14. Брэйден Ягер («Питтсбург»)

15. Мэттью Вуд («Нэшвилл»)

16. Самуэль Гонзек («Калгари»)

17. Аксель Сандин-Пелликка («Детройт»)

18. Колби Барлоу («Виннипег»)

19. Оливер Мур («Чикаго»)

20. Эдуард Сале («Сиэтл»)

21. Чарли Страмел («Миннесота»)

22. Оливер Бонк («Филадельфия»)

23. Габриэль Перро («Рейнджерс»)

24. Таннер Молендак («Нэшвилл»)

25. Отто Штенберг («Сент-Луис»)

26. Квентин Масти («Сан-Хосе»)

27. Калум Ритчи («Колорадо»)

28. Истон Коуэн («Торонто»)

29. Тео Линдштейн («Сент-Луис»)

30. Брэдли Нэдо («Каролина»)

31. Михаил Гуляев («Колорадо»)

32. Дэвид Эдстрём («Вегас»)