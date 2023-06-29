Удивительная реакция Симашева на сенсационно высокий выбор россиянина на драфте НХЛ

Российский защитник Дмитрий Симашев был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером на драфте НХЛ. Симашев стал первым россиянином, которого выбрали на драфте НХЛ — 2023.

Мало кто ожидал, что россиянина выберут так высоко. По версии журналиста The Athletic Кори Пронмана, Симашева должны были выбрать 13-м. Для россиянина этот выбор также стал большой неожиданностью. Услышав свою фамилию на драфте, Симашев закрыл рот ладонью и первым делом обнял свою маму.

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В минувшем сезоне Симашев провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за ярославский «Локомотив». Также он играл за «Локо» в МХЛ и «Локо-76» в НМХЛ.

Напомним, под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского нападающего Матвея Мичкова.