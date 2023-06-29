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Удивительная реакция Симашева на сенсационно высокий выбор россиянина на драфте НХЛ

Удивительная реакция Симашева на сенсационно высокий выбор россиянина на драфте НХЛ
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Российский защитник Дмитрий Симашев был выбран «Аризоной Койотс» под шестым номером на драфте НХЛ. Симашев стал первым россиянином, которого выбрали на драфте НХЛ — 2023.

Мало кто ожидал, что россиянина выберут так высоко. По версии журналиста The Athletic Кори Пронмана, Симашева должны были выбрать 13-м. Для россиянина этот выбор также стал большой неожиданностью. Услышав свою фамилию на драфте, Симашев закрыл рот ладонью и первым делом обнял свою маму.

ВИДЕО

В минувшем сезоне Симашев провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за ярославский «Локомотив». Также он играл за «Локо» в МХЛ и «Локо-76» в НМХЛ.

Напомним, под седьмым номером «Филадельфия Флайерз» задрафтовала российского нападающего Матвея Мичкова.

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