«Спартак» заключил контракт с нападающим Павлом Порядиным
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«Спартак» заключил контракт с нападающим Павлом Порядиным, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на три года.
Ранее «Спартак» получил спортивные права на игрока в обмен на Дмитрия Злодеева, Артёма Серикова и денежную компенсацию в «Нефтехимик».
Минувший сезон стал самым успешным для уроженца Зеленограда – 26-летний Порядин стал главным бомбардиром «Нефтехимика» и одним из лучших снайперов лиги, набрав 41 (24+17) очко в 73 матчах чемпионата и плей-офф.
Всего на счету Порядина в КХЛ 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках. В 2020 году Павел дебютировал в составе сборной России, забросив две шайбы в двух матчах этапа Евротура.
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