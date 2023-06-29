Бойков об уходе из «Динамо»: из-за семейных обстоятельств не смогу вернуться в родной клуб

Защитник Сергей Бойков объяснил свой уход из московского «Динамо» семейными обстоятельствами и сообщил, что больше не сможет вернуться в клуб.
«Дорогие болельщики «Динамо», вот пришёл и мой черёд сказать до свидания. Из-за семейных обстоятельств я не смогу вернуться в ставший уже родным клуб.
Спасибо большое вам, болельщики, руководству, тренерскому штабу, персоналу и партнёрам за хорошие и запоминающиеся четыре года. Очень рад был быть частью великого «Динамо», — написал Бойков в своей соцсети.
27-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл за бело-голубых 48 матчей, в которых отдал пять результативных передач, с показателем полезности «+1». Всего на счету Бойкова 138 матчей в КХЛ, в которых защитник набрал 19 очков — забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач — с показателем полезности «+9».
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