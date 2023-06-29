Защитник «Динамо» Сергей Бойков покинул клуб и будет выступать в Северной Америке

Защитник «Динамо» Сергей Бойков покинул клуб и будет выступать в Северной Америке, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что права на хоккеиста в КХЛ остаются у «Динамо».

Ранее агент Бойкова Александр Черных сообщал, что по семейным обстоятельствам защитник вынужден покинуть клуб и продолжить карьеру в Северной Америке. Хоккеист отклонил квалификационное предложение «Динамо» о новом контракте.

27-летний игрок обороны в прошлом сезоне провёл за бело-голубых 48 матчей, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+1».

Всего на счету Бойкова 138 матчей в КХЛ, в которых защитник набрал 19 очков — забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач — с показателем полезности «+9».