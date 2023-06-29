Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов посетил драфт НХЛ в Нэшвилле

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов посетил драфт Национальной хоккейной лиги в Нэшвилле, сообщает телеграм-канал уфимского клуба.

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Фото: Телеграм-канал «Салавата Юлаева»

Напомним, на драфте НХЛ российский нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Ранее «Койотс» взяли под шестым номером другого хоккеиста системы ярославского клуба — защитника Дмитрия Симашева. А «Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером.

«Чикаго Блэкхоукс» выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал нападающего Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, его выбрал «Коламбус Блю Джекетс».