«Тренеру особо не понравилось». Мифтахов — о великолепном сейве в игре с «Металлургом»

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов вспомнил красивый сейв лёжа в овертайме игры с магнитогорским «Металлургом» в прошлом сезоне КХЛ.

«Всё получилось в моменте, доли секунды. Шла передача от одного игрока соперника к другому, у меня не получилось сделать хороший толчок ногой. Щитки почему-то не заскользили, а просто прыгать на шайбу было бы глупо. Я решил перекрыть часть ворот телом, а затем старался реагировать на полёт шайбы. Получилось эффектно, но это не особо понравилось тренеру. Думаю, болельщики на трибунах и у экранов телевизоров немного занервничали, когда увидели, что я лежу. Пропустить в том моменте было бы очень неприятно», — сказал Мифтахов в интервью «БИЗНЕС Online».

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