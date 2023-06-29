«Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ выбрал Романа Канцерова

«Чикаго Блэкхоукс» во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 44-м общим номером выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова.
18-летний нападающий в прошлом сезоне провёл один матч за «Магнитку» в Континентальной хоккейной лиге. В МХЛ за «Стальных Лис» на счету Канцерова 45 матчей, в которых форвард забросил 27 шайб и отдал 27 результативных передач.
Напомним, на в первый день на драфте НХЛ российский нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Ранее «Койотс» взяли под шестым номером другого хоккеиста системы ярославского клуба — защитника Дмитрия Симашева. А «Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего Матвея Мичкова под седьмым номером.
- 29 июня 2023
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