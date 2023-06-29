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Тренер Гуляева: Михаил — один из лучших молодых защитников в мире

Тренер Гуляева: Михаил — один из лучших молодых защитников в мире
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Тренер Вячеслав Уваев, работавший в минувшем сезоне вместе с защитником Михаилом Гуляевым в «Авангарде», прокомментировал выбор воспитанника омского хоккея в первом раунде драфта НХЛ.

«На мой взгляд, Михаил Гуляев — один из лучших молодых защитников в мире, что показал прошедший этой ночью первый день драфта НХЛ. Сильные стороны Михаила — техническое оснащение и понимание игры. Он является великолепным командным игроком с превосходной рабочей этикой. Уверен, с каждым годом парень будет только расти в мастерстве. Единственное — нужно время, и будем надеяться, что Михаил будет чаще появляться в основе «Авангарда», – сказал Уваев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Михаил Гуляев был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером.

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