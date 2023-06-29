Голкипер Гуска продлил на один год контракт с «Торпедо»
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Вратарь Адам Гуска продлил на один год контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
26-летний Гуска выступает за нижегородскую команду с прошлого сезона. В нём словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков.
«Руководство клуба вместе с нашим тренерским штабом и Николаем Хабибулиным, отвечающим за работу с голкиперами, считает, что эта пара [с Иваном Кульбаковым] неплохо себя проявила и способна прогрессировать, принося пользу нашей команде», — заявил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
«Торпедо» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 в первом раунде победило московское «Динамо» (4-2), во втором раунде подопечные Игоря Ларионова уступили СКА (0-4).
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