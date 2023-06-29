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«Чикаго» поместил форварда Бейли на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Чикаго» поместил форварда Бейли на драфт отказов с целью выкупа контракта
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«Чикаго Блэкхоукс» поместил нападающего Джоша Бейли на драфт отказов с целью выкупа контракта, сообщает журналист Эллиотт Фридман. 33-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом. Соглашение форварда с зарплатой $ 5 млн в год действовало до конца сезона-2023/2024.

Напомним, Бейли перешёл в «Чикаго» сегодня, 29 июня, в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс». Джош Бейли был выбран на драфте НХЛ в 2008 году клубом «Айлендерс» в первом раунде под общим девятым номером. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Бейли провёл 1057 матчей, в которых забросил 184 шайбы и отдал 396 результативных передач, набрав в общей сложности 580 очков с показателем полезности «-48». В сезоне-2022/2023 Джош сыграл 64 встречи, забив восемь голов и отдав 17 передач.

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