Три российских хоккеиста были выбраны в заключительном раунде драфта НХЛ
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В заключительном раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 были выбраны три российских хоккеиста.
Под 202-м номером клуб «Сент-Луис Блюз» выбрал 18-летнего нападающего воскресенского «Химика» Никиту Сусуева. В прошлом сезоне Никита сыграл восемь матчей за «Спартак» в КХЛ, где набрал 2 (0+2) очка.
Следом, под 203-м номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Егора Римашевского из МХК «Динамо» Москва. В сезоне-2022/2023 18-летний форвард сыграл в МХЛ 29 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.
Под общим 222-м номером «Каролина Харрикейнз» выбрала вратаря Егора Вельмакина. В прошлом сезоне 20-летний голкипер сыграл за «Буран» в ВХЛ 12 матчей, в которых одержал семь побед.
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