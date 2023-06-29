Три российских хоккеиста были выбраны в заключительном раунде драфта НХЛ

В заключительном раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 были выбраны три российских хоккеиста.

Под 202-м номером клуб «Сент-Луис Блюз» выбрал 18-летнего нападающего воскресенского «Химика» Никиту Сусуева. В прошлом сезоне Никита сыграл восемь матчей за «Спартак» в КХЛ, где набрал 2 (0+2) очка.

Следом, под 203-м номером «Сан-Хосе Шаркс» выбрал Егора Римашевского из МХК «Динамо» Москва. В сезоне-2022/2023 18-летний форвард сыграл в МХЛ 29 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач.

Под общим 222-м номером «Каролина Харрикейнз» выбрала вратаря Егора Вельмакина. В прошлом сезоне 20-летний голкипер сыграл за «Буран» в ВХЛ 12 матчей, в которых одержал семь побед.