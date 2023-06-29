Россия заняла четвёртое место по количеству хоккеистов, выбранных на драфте НХЛ — 2023

На церемонии драфта Национальной хоккейной лиги, проходившей в Нэшвилле, в общей сложности в итоге были выбраны 19 российских хоккеистов, что стало четвёртым результатом по национальному представительству.

Первое место заняла Канада (87), в тройку лучших вошли США (49) и Швеция (25). Пятое место досталось Финляндии (15). Следом расположились Словакия (8), Чехия (7), Беларусь (6). Германия (3), Австрия, Дания, Франция, Италия, Казахстан и Швейцария (по одному).

Напомним, под самым высоким, шестым номером «Аризоной Койотс» был выбран защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев. «Филадельфия Флайерз» выбрала российского нападающего СКА Матвея Мичкова под седьмым номером. Нападающий из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран клубом «Аризона» под общим 12-м номером. Воспитанник омского хоккея Михаил Гуляев был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером.